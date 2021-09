Potiguar E&P vence chamada pública para fornecer gás natural no CE

A PetroRecôncavo informou que sua subsidiária, Potiguar E&P S.A., foi vencedora do processo de Chamada Pública para Suprimento de Gás Natural 2022/2023 da Companhia de Gás do Ceará (Cegás).

A finalização da Chamada Pública e a assinatura dos respectivos contratos de suprimentos ocorrerão apenas após a finalização da negociação dos termos do contrato e o atendimento das condições precedentes, dentre elas a assinatura do contrato de acesso à infraestrutura de escoamento da Petrobras interligando as instalações de produção da Potiguar E&P até a Unidade de Processamento de Gás Natural da Petrobras em Guamaré (UPGN Guamaré).

Além disso, a empresa aguarda a assinatura do contrato de Processamento de Gás Natural na UPGN Guamaré e do contrato de transporte de gás natural junto a TAG, permitindo o transporte do gás natural a partir da UPGN Guamaré até os pontos de entrega (city gates) determinados pela Cegás. Segundo empresa, esses termos se encontram em fase de negociação.

“Com esse passo, a companhia cumpre mais uma etapa para se posicionar na liderança da transformação da indústria onshore de petróleo e gás natural no Brasil”, afirma a Petrorecôncavo em fato relevante.

