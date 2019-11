Potencial para dar arrancadas

Sobre o comportamento com motor turbo, quase nenhum ruído do três cilindros, que rende 120 cavalos de potência com injeção direta de combustível, ao despertar e tudo pronto para sair. O relar no acelerador já mostra potencial para arrancadas vigorosas. Os 17,5 kgfm de torque estão disponíveis em regime de baixa rotação.

No sinal vermelho, o motor desliga para economizar. Tarefa bem feita, com média de consumo de 9,5 km/l, quando abastecido com etanol. E olha que o teste foi em dias de trânsito intenso e muito calor no Rio, com o ar-condicionado ligado. De acordo com o Inmetro, o consumo na gasolina é de 12,7 e 15,6 km/l na gasolina. O baixo consumo é facilitado pela boa relação do motor com o câmbio automático de seis marchas.