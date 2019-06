Potencial de exportação de carne bovina em junho é de 112,8 mil t

São Paulo, 24 – As exportações brasileiras de carne bovina in natura têm potencial para alcançar 112,8 mil toneladas em junho, caso a média diária de 5,94 mil toneladas dos 14 primeiros dias úteis do mês se mantenham, estima a consultoria Agrifatto com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia.

A média de 5,94 mil toneladas é 128,7% superior à do mesmo período de 2018 e 6,0% maior do que a de maio de 2019 – entretanto, a atividade econômica em junho do ano passado foi prejudicada pela greve dos caminhoneiros. As 112,8 mil toneladas totais que o País pode embarcar se mantiver a média diária são 107% maiores do que o total embarcado no mesmo mês do ano passado.

Nos 14 dias úteis deste mês, o Brasil enviou 83,12 mil toneladas de carne bovina in natura ao exterior e faturou US$ 320,48 milhões. O preço médio por tonelada ficou em US$ 3.855,58, recuo de 7,8% ante o preço médio em junho do ano passado e de 0,61% na comparação com maio deste ano.