Postura prudente sugere corte de juros de 25 pontos-base em junho, afirma Guindos, do BCE

Estadão Conteúdo 23/05/2024 - 10:00

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse que um corte de juros de 25 pontos-base na reunião de política monetária do BCE do mês que vem seria razoável.

“Nós temos sido muito transparentes sobre a decisão da reunião de junho”, disse Guindos, em entrevista ao jornal alemão Oberösterreichische Nachrichten, reproduzida nesta quinta-feira, 23, no site do BCE. “E estamos adotando uma postura prudente, que argumentaria a favor de uma redução de 25 pontos-base”, acrescentou.

Também na entrevista, Guindos afirmou que não há decisões sobre o número ou tamanho de cortes de juros. “Nós vamos ver como os dados econômicos evoluem”, ressaltou.

Guindos disse ainda que o cenário base do BCE não contempla altas de juros nos próximos meses.