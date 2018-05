Posto na zona sul de SP limita a venda de combustível a apenas 5 litros

Um posto de combustível próximo à estação Giovani Gronchi (na zona sul de São Paulo) decidiu limitar a venda de gasolina a apenas 5 litros por pessoa após passar por uma confusão na manhã desta terça-feira, 29, quando consumidores tentavam comprar combustível.

Os motoristas aguardavam na fila por mais de 4 horas para abastecer e muitas pessoas estavam com vasilhames de plástico por já não ter como tirar os carros de casa. Era o caso do vendedor Paulo Roberto dos Santos, de 39 anos, que está desabastecido desde segunda-feira, 28. “Não tenho nem como tirar o carro de casa, muito menos ir trabalhar. Vou pegar esses 5 litros e depois buscar outro posto para encher o tanque”, disse.

O gerente do posto Sérgio Rodrigues afirmou ter recebido um caminhão com 60 mil litros de gasolina às 6h30 desta terça. “Já estamos apenas com 20 mil litros”, disse às 11h30. Duas viaturas da Polícia Militar acompanhavam a venda do combustível para evitar novas confusões.