Posto de Saúde em Petrópolis ampliará capacidade de atendimento

Petrópolis – Atualmente com capacidade para atender até 10.500 pessoas, o Posto de Saúde da Família, localizado no bairro do Alto da Serra, em Petrópolis, passará a poder receber cerca de 14 mil usuários a partir de setembro. Isso graças a implantação do Programa Saúde na Hora, do Ministério da Saúde, que proporcionará a ampliação do horário de funcionamento da unidade e da chegada de mais uma equipe médica.

“Essa é mais uma importante vitória para a rede de saúde do município. Estamos garantindo mais atendimentos em atenção básica para a região. A população vai poder contar com mais profissionais e com horário estendido para o atendimento. Vamos levar esse modelo para outras regiões”, destacou o prefeito Bernardo Rossi em visita ao local nesta segunda-feira.

O PSF passará a funcionar das 7h30 às 20h, de segunda à sexta-feira, aumentando em três horas e meia o período de funcionamento diário. Ao todo, 24 profissionais trabalham na unidade, entre médicos clínicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos e auxiliares de saúde bucal. A unidade conta ainda com 16 Agentes Comunitários de Saúde, que levam os serviços para a as comunidades. Com a reestruturação, esse número poderá chegar a 20.

“Será um grande benefício para a população que contará com todos os serviços de saúde por mais tempo durante o dia. Assim, beneficiamos as pessoas que trabalham e só podem buscar os cuidados à noite”, destaca a secretária de Saúde, Fabíola Heck.

Para a ampliação do horário de funcionamento, que passará a ser de 60 horas semanais, o município receberá um incremento do Governo Federal no valor de R$ 57.616 mensais. Um aumento de R$ 122% em relação ao investimento atual, que tem sido de R$ 25.580.