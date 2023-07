Postes ficam no meio de rua em cidade do Sul do Espírito Santo

“A distribuidora adota os procedimentos estabelecidos na legislação do setor elétrico e, no que tange a relocação de poste, a concessionária procede com a relocação do mesmo após a assinatura dos contratos, pagamento dos custos, por parte do interessado, e análises técnicas da obra”.

E completa: “em casos como esse, é importante ressaltar que, até que as obras sejam concluídas, cabe ao município, responsável pela ampliação da rua, fazer as devidas sinalizações para garantir a segurança dos motoristas”.

Prefeitura

A reportagem não obteve resposta do município de Presidente Kennedy até o fechamento desta matéria.