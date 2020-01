Pôster de banda russa tem rosto de Bolsonaro feito com lixo

A banda russa Pussy Riot decidiu ousar no seu pôster para marcar a apresentação em solo brasileiro. No cartaz, a banda está em cima da figura do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que tem estampado em seu rosto barris de lixo tóxico, poluição e armas, conforme matéria do jornal Folha de S. Paulo.

O grupo feminista tem apresentação marcada para a próxima quinta-feira (30), em São Paulo. No Facebook oficial da banda, o pôster veio acompanhado de palavras de protesto.

“Sobre esta cabeça feita e cheia de restos [lixo], as Pussy Riots cantam e dançam. Façamos aqui nossa revolta sobre esta cabeça monumento-destruição.”

“Somos agora Pussy Riots espalhados por todo o planeta , e aqui no Brasil vamos cantar, dançar e nos revoltar como se estivéssemos sobre esta cabeça-busto-desgoverno-monumento-vazia de ideias. E façamos dela detritos!!!”

As integrantes já causaram polêmica em 2012. Na ocasião, em um show performático na catedral de Cristo Salvador, em Moscou, elas apresentaram um espécie de oração punk, na qual criticavam o apoio da igreja ao presidente Vladimir Putin.