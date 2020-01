Postagens nas redes sociais de Luciano Huck podem indicar sua candidatura

O nome de Luciano Huck está cada vez mais cotado para disputar à presidência do Brasil em 2022. O apresentador do programa ‘Caldeirão do Huck’, da Globo, é visto com frequência em debates políticos, ações sociais e engajado em causas que ajudem a população.

No começo deste mês, Huck estava presente em um almoço reservado no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, e foi chamado por alguns de o “próximo presidente”. No debate, ele abordou seus desafios e atividades no Renova BR.

Além desses eventos, o que tem chamado atenção são as postagens que ele tem feio seu perfil no Instagram. Durante sua presença no Fórum, em Davos, Huck compartilhou um vídeo muito bem elaborado e editado explicando um pouco sobre o debate. “Pausa para aprender, ouvir, debater, dialogar, construir. Vc sabe o que é o Forum Econômico Mundial?”, escreveu o apresentador na legenda no vídeo. Alguns seguidores de Huck até comentaram a publicação dizendo que ele já estaria fazendo uma ‘campanha política’.

Outra postagem recente do marido de Angélica, foi um artigo do Jornal O Globo e do Estadão onde fala sobre o futuro do país, vontade de mudar e a construção de um mundo melhor. O curioso é que o ex-jogador Edmundo comentou o post de Luciano Huck desejando para ele “Boa sorte!”.

Em outro post “político”, ele se indignou contra a postura do secretário Roberto Alvim e disparou: “Meu sentimento é de indignação. Sou um brasileiro de família judia. Seis milhões de judeus morreram por causa do nazismo. O holocausto é um fato histórico. Usar a Cultura p/ fazer revisionismo histórico é perverso, atrasado e violento. O vídeo do secretário Roberto Alvim é criminoso. Infame. Revela uma conduta autoritária inaceitável, que rompe os limites democráticos com um discurso fora da lei”.

Na noite de ontem, 29, o apresentador fez alguns Stories pedindo ajuda para as pessoas afetas pelas fortes chuvas em Minas Gerais.

O que reforça também sua possível candidatura à presidência é que nomes de outros apresentadores estariam sendo cotados para substituí-lo em seu programa na Globo, caso ele assuma o comando do Brasil.

Confira as publicações de Luciano Huck em seu Instagram: