Postagem da prefeitura de Maceió ironizando o término de casais famosos repercute nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2023 - 15:31 Compartilhe

Com o fim do relacionamento de seis casais famosos nos últimos sete dias, a prefeitura de Maceió aproveitou o momento para fazer uma postagem irônica em suas redes sociais. No post feito no Instagram oficial da instituição, está escrito “Tá solteiro forçado? Vem ser feliz em Maceió”, uma clara referência à música de Ana Castela “Solteiro Forçado”, artista que também terminou o namoro esta semana.

+ EXCLUSIVO: Luva de Pedreiro só recebe salário e fatura 45% a menos com Falcão do que com seu ex-empresário Allan Jesus

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Prefeitura de Maceió (@prefeiturademaceio)

Na imagem, além de Ana Castela, também aparecem as cantoras Luísa Sonza, Sandy e Bella Campos, todas que geraram polêmica na mídia ao anunciarem seus respectivos términos.

A legenda da publicação inclui a frase “Maceió é a capital do amor, mas ser solteiro aqui também é bom demais. se você ‘tá’ sofrendo pelo ex, atual, ou por aquele crush que não te dá bola, tá na hora de acalmar o turu turu do seu coração no nosso mar”.

A postagem dividiu opiniões e enquanto vários criticaram a postura da entidade, outros se divertiram com a postagem. Como consequência, outro post irônico se passando por uma nota de esclarecimento foi feito pela prefeitura.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Prefeitura de Maceió (@prefeiturademaceio)

Na segunda imagem do post, a instituição divulgou a seguinte informação: “A estagiária informa que, apesar da repercussão da postagem anterior, NÃO FUI DEMITIDA. Maceió continua sendo o destino mais procurado do Brasil e a capital de todos os amores – inclusive o amor próprio. Pode chegar, confia na dica do estagiário. Aqui tem empoderamento feminino, liberdade de escolha e Não sempre Não!”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias