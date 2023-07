Post Malone diz que consumo de alucinógenos afetou sua memória de curto prazo: ‘Tomo cogumelos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 17:42 Compartilhe

O rapper Post Malone, 28 anos, contou que o consumo de cogumelos alucinógenos afetou sua memória de curto prazo. Trata-se da capacidade cerebral de armazenar um pequeno volume de informação e mantê-lo disponível por um curto espaço de tempo.

O artista, que está confirmado para se apresentar no The Town, em São Paulo, no próximo dia 2 de setembro, revelou que fez o seu último álbum, Twelve Carat Toothache, enquanto fazia uso dos psicodélicos.

Apesar do consumo, o artista garantiu que nunca usou drogas pesadas e que, atualmente, usa cogumelos em menor quantidade do que costumava fazer antes.

As declarações foram feitas durante conversa com Zane Lowe, da Apple Music 1, quando ele falou sobre o uso de drogas e álcool. A entrevista correu sobre o seu novo álbum, Austin, que será lançado na próxima sexta-feira (28).

“Quero dizer, em primeiro lugar, eu realmente não deveria ter que justificar nada para ninguém, mas eu aprecio as preocupações. Aí vem o boato de que estou usando drogas pesadas, o que nunca fiz em toda a minha vida”, fez questão de enfatizar.

“Sim, tomo cogumelos… Gosto de cogumelos. Não tanto quanto antes. Isso realmente afetou minha memória de curto prazo. (…) Talvez tenha sido apenas um período de uso excessivo habitual. Diário”, confessou ele.

“Mas agora eu pego uma pequena barra de chocolate com meus amigos, um pouco quadrado de chocolate e apenas rio e rio e rio. É interessante porque melhorou. Melhorou minha visão das coisas. Fazendo o último disco, eu estava tão, tão, tão… Bem, escrevendo, eu estava tão, tão triste. Mas agora estou muito feliz e isso, definitivamente, melhorou meu ponto de vista sobre a vida”, completou o artista.

