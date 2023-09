Post Malone chega ao Brasil, conversa com fãs e fala: ‘Vai, Corinthians!’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2023 - 16:06 Compartilhe

O cantor Post Malone, de 28 anos, desembarcou no Aeroporto Internacional Afonso Pena, na capital paranaense, no final da tarde de quinta-feira, 31 de agosto, e foi recebido por fãs que o esperavam no local.

Ele fará shows em Curitiba nesta sexta-feira, 1º de setembro, e no festival The Town, em São Paulo, neste sábado, 2.

Simpático, o rapper parou para atender os admiradores, deu autógrafos, tirou fotos e conversou com algumas pessoas. Fãs divulgaram os registros nas redes sociais.

Post ainda fez a alegria dos corintianos ao dizer “Vai, Corinthians” a pedido de uma fã. No vídeo divulgado nas redes sociais, a jovem faz a solicitação e ele pergunta: “O que é isso?”.

Em seguida, ela responde: “É o melhor time de futebol do Brasil”, então o cantor diz: “É o melhor time? Vai, Corinthians”.

Post Malone se apresenta na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, nesta sexta-feira, 1º. Ainda há ingressos disponíveis para o show, que podem ser comprados pelo site da Eventim .

No The Town, o rapper será a atração principal neste sábado, 2. A data também tem entradas disponíveis, que podem ser adquiridas pelo site da Ticketmaster Brasil.

