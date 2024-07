Filho de Milton Leite deixa no ar possível candidatura do presidente da Câmara de SP à prefeitura

Leonardo Rodriguesi Leonardo Rodrigues https://istoe.com.br/autor/leonardo-rodrigues/ 18/07/2024 - 20:31 Para compartilhar:

O deputado federal Alexandre Leite (União Brasil-SP) fez uma publicação em seu perfil no Instagram levantando a possibilidade de que seu pai, Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara Municipal de São Paulo, seja candidato a prefeito nas eleições municipais, marcadas para 6 de outubro.

No post, uma faixa de prefeito foi colocada acima da silhueta de um homem. Na legenda, o parlamentar questionou: “Será, Miltão?”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Leite (@alexandreleite.sp)

Político influente na capital paulista, Milton Leite chegou a ser cotado como vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Por fim, a composição ficou definida com o coronel Ricardo Mello Araújo (PL), indicado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que não tinha a preferência do União Brasil, presidido por Leite na cidade.

No início de julho, o presidente da Câmara afirmou publicamente que sua relação com Nunes estava “péssima” em entrevista ao site da emissora CNN Brasil.

Como apurou o site IstoÉ, a soma entre a relação desgastada com o prefeito e o desejo de maior protagonismo em sua chapa afastaram o União Brasil da campanha pela reeleição do emedebista, e o apoio ao coach Pablo Marçal (PRTB) passou a ser cogitado.

Procurado, Milton Leite afirmou que não irá comentar o assunto.