Post de beijo de Vitória Strada e Marcella Rica sofre comentários homofóbicos

O casal Vitória Strada e Marcella Rica sofreu ataques homofóbicos em um post em que aparecem se beijando. As duas estrelam a capa da revista Glamour e a atriz postou uma das fotos do ensaio em suas redes.

Com um beijão de tirar o fôlego, as atrizes ganharam vários elogios de seus fãs e seguidores no Instagram, inclusive de famosos como Monique Alfradique, Talita Younann, Rafaella Mandelli, Danni Suzuki, Nanda Costa, Barbara Paes, Wagner Santisteban, Jarbas Homens de Mello, entre outros.

Porém comentários homofóbicos ainda foram vistos na timelime da atriz de Salve-se Quem Puder. “Pra que tanta exposição? Acho desnecessário”, escreveu um homem. “O que estão fazendo com o nosso mundo? Estão acabando com a instituição família”, disse outro.”Pra que isso?”, perguntou uma mulher. “Acho imprópria a foto! Nem é por questão sexual”, escreveu outro.

