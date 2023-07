“Posso transformá-la em uma boneca Barbie por R$ 570 mil”, anuncia cirurgião

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 18/07/2023 - 0:40 Compartilhe

Enquanto o público se prepara para a estreia do filme “Barbie”, um cirurgião plástico nos EUA está oferecendo uma cirurgia dos sonhos que transformará as pacientes na lendária boneca cor-de-rosa – pelo preço de US $ 120.000 (aproximadamente R$ 576 mil na conversão atual).

O pacote de plástico oferecido pelo Dr. Scott Blyer, oferece uma escolha entre uma das três cirurgias corporais, uma cirurgia facial e a oportunidade de obter o “clássico cabelo de barbie”, além de unhas cor-de-rosa e clareamento dos dentes.

“Para alguns, pode ser apenas um lifting de seios ou bumbum”, disse Blyer, 49, ao jornal The NY Post. “Para outras, é uma lipoaspiração com aumento dos seios e algumas modificações faciais.”

Há também uma variação masculina – ou “Ken” – de lipoaspiração corporal, condicionamento de tanquinho, transferência de gordura para o peito, além de preenchimento de mandíbula e bochecha. A conta: US$ 110 mil (aproximadamente R$ 528 mil).

Os pacientes – homens e mulheres – são conduzidos para a cirurgia em um Corvette rosa. Os homens podem solicitar uma cor diferente.

A inspiração da embalagem de plástico vem de um ponto de origem interessante. “Existe um procedimento de labioplastia para mulheres após a gravidez. Muitas vezes, seus lábios vaginais ficam esticados – nós os aparamos e eles podem parecer fofos e dizemos o tempo todo ‘você vai se parecer com a Barbie’”, disse Blyer.

A “cirurgia dos sonhos”, como é vendida, já tem uma fila de espera com pacientes prontos para investir a pequena fortuna na atualização corporal, de acordo com Blyer.

