Tomar café na gravidez pode ser prejudicial ao feto?

Às vezes, a gravidez pode fazer com que você se sinta nas nuvens. Afinal, seu corpo está criando outro ser humano! No entanto, ela também pode parecer um pouco injusta, já que força você a abrir mão de coisas deliciosas, como vinho, sushi e até mesmo alguns queijos. Mas e tomar café na gravidez? Será que você pode?

Muitas mulheres não querem abrir mão dele, mas se preocupam com as informações conflitantes sobre se a cafeína (não apenas o café) pode afetar negativamente a saúde do feto. Com informações da “Women’s Health”, entenda por que a bebida pode — ou não — ser prejudicial durante a gestação.

Como o café afeta seu corpo (e o bebê) durante a gestação

De acordo com a ginecologista e obstetra Jessica Shepherd, a cafeína pode aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca. Para mulheres não-gestantes que apresentam uma boa saúde, não há problemas — e essa é a razão da sensação de disposição trazida pelo café.

O problema para as grávidas, no entanto, é que a pressão sanguínea alta é um risco para bebês nascerem abaixo do peso, além de ter sido ligada a partos prematuros, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. E mais: a cafeína pode atravessar a fronteira da placenta — órgão que providencia oxigênio e nutrientes ao bebê —, “tornando mais difícil para um feto metabolizar o estimulante do que é para você”, explica a nutricionista Amanda Baker Lemein.

A substância também é diurética, o que pode resultar em desidratação. E a gravidez, por si só, já é uma “maratona do xixi”.

Posso tomar pouco café durante a gravidez?

Há muitas pesquisas conflitantes, mas o consenso científico geral é que consumir mais que 300 miligramas de cafeína por dia pode aumentar seus riscos de aborto ou de dar à luz um bebê de baixo peso.

Então, a coisa mais importante a saber é que você não deve tomar dezenas de xícaras de café. “Em quantidades moderadas, a bebida é considerada segura para as grávidas”, diz Amanda. “Quando estive grávida e como nutricionista, nunca abandonei a minha xícara de café e teria ficado muito triste em ter que fazer isso.”

Nesse sentido, uma quantidade moderada de café é representada por cerca de 200 ml por dia, o que contém menos de 200 miligramas de cafeína. Segundo o Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras, essa quantidade não aparenta oferecer risco de abortos e parto prematuro.

Não se esqueça de que a cafeína também pode ser encontrada em produtos como chás, chocolates e refrigerante. É importante prestar atenção na quantidade total da substância que você está ingerindo, e não apenas nas xícaras de café. Também é muito mais seguro sempre falar com seu obstetra sobre suas preocupações com ela.

Para ter energia sem cafeína

Cuide de sua saúde priorizando o sono e a boa alimentação. “Apesar do café ser um estimulante e, por isso, ajudar você a ficar acordada, a melhor maneira de se manter com energia é por uma dieta balanceada e bons hábitos de sono”, diz Amanda.

Coma bem ao longo do dia e busque comidas que prometem dar energia (como aveia, morangos, pasta de amendoim, banana ou pepinos), mas sem exageros. “Comer demais também pode cansá-la, grávida ou não”, ressalta a nutricionista. Você deve, ainda, beber muita água e praticar exercícios físicos apropriados às grávidas e prestando atenção às recomendações do seu médico.