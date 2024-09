‘Posso subir em palco com ele numa boa’, diz Pablo Marçal sobre diálogo com Lula

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2024 - 15:09 Para compartilhar:

Durante a sabatina ISTOÉ Eleições 2024, o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) declarou, nesta quinta-feira, 12, que pretende dialogar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Posso subo em um palco numa boa com ele”, afirmou. O empresário afirmou torcer para que o mandato do petista dê certo, apesar disso “sou o maior crítico dele hoje. Ele sabe que somos anti-comunistas, mas eu tenho paciência, pois é o último governo dele”.

Ao ser questionado sobre conversar com partidos de esquerda, principalmente na Câmara Municipal de São Paulo, Marçal disse que pretende “compartilhar o poder”, pois “ninguém toca um empreendimento desse tamanho sozinho”, em referência à administração da cidade.