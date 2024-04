Possível vice de Trump confessa que matou cadela e cabra em fazenda

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/04/2024 - 16:51 Para compartilhar:

A governadora Republicana de Dakota do Sul, Kristi Noem, confessou em um livro que já matou uma cadela e uma cabra em sua propriedade rural no estado.

A possível vice na chapa de Donald Trump contou as histórias em seu livro “Sem voltar atrás: a verdade sobre o que está errado na política e como avançar os EUA” (em tradução livre do inglês).

De acordo com o jornal inglês The Guardian, Kristi contou que a cadela se chamava Cricket e tinha 14 meses. Ela disse que o animal era desobediente e que chegou a matar galinhas de uma propriedade vizinha.

Uma coleira que dava choque chegou a ser usada na cadela, mas não surtiu efeito. Kristi disse que matou o animal o jogando em um poço de cascalho. “Não foi um serviço agradável, mas precisava ser feito”, contou, reforçando que “odiava o animal”.

O mesmo aconteceu com a cabra, que chifrava e derrubava as crianças da família, e que a governadora classificou como “desagradável e má” e com um cheiro “nojento e rançoso”.

No livro ela classifica a morte dos animais como um ato de “coragem política” e que medidas difíceis precisam ser tomadas por um presidente.

Cotada para ser vice de Donald Trump nas eleições de 2024, a governadora contou que defenderia o ex-presidente mesmo se ele fosse condenado judicialmente, e que se tivesse sido a candidata a vice em 2020, não teria reconhecido a vitória de Joe Biden.