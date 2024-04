Possível substituta de Eliana no SBT: conheça as herdeiras de Silvio Santos

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 23/04/2024 - 15:54 Para compartilhar:

Mesmo afastado fisicamente do SBT, Silvio Santos, de 93 anos, tem o controle de tudo o que acontece em sua empresa. Segundo informações do jornalista José Armando Vannucci, o dono do baú deseja que a sua filha, Rebeca Abravanel, que atualmente comanda o “Roda a Roda Jequiti”, seja a substituta da apresentadora Eliana, que irá deixar a emissora a partir de junho deste ano, após 15 anos.

+Internauta se espanta que Sonia Abrão tem filho; saiba quem é o pai

+Na UTI e lutando pela vida: saiba os requisitos para doar sangue para o cantor Anderson Leonardo

Além de Rebeca, Silvio Santos tem mais 5 filhas: Cintia Abravanel, Silvia Abravanel,Daniela Beyruti, Patrícia Abravanel e Renata Abravanel. A IstoÉ Gente conta abaixo um pouco mais sobre as herdeiras do maior comunicador do Brasil. Confira!

O comunicador foi casado duas vezes: de 1962 a 1977 – com Maria Aparecida Vieira Abravanel. E de 1981 até hoje – com Íris Abravanel.

Cintia Abravanel

Cintia Abravanel, que nasceu em 21 de dezembro de 1963 (61 anos), é a filha mais velha do Silvio Santos. Ela atua como diretora de teatro.

Cinthia é mãe de do apresentador e ex-BBB Tiago Abravanel. Além dele, também é mãe de Lígia Abravanel e Vivian Abravanel – que não são figuras públicas.

Silvia Abravanel

Silvia Abravanel é segunda filha de Silvio Santos. Ela nasceu em 18 de abril de 1971 (53 anos). Desde 2015, ela comanda o programa infantil “Bom Dia & Cia”, no SBT. Antes, ela era diretora da programação matinal da emissora, cargo que ocupou por anos antes de se tornar comunicadora.

Assim como Cinthia, Silvia também é adotada por Silvio e sua primeira esposa, em 1971, quando ela tinha somente três dias de vida, uma recém nascida. Por isso, ela também carrega o apelido de “número dois”. Elá tem duas filhas: Amanda e Luana.

Daniela Beyruti

A filha número de 3 de Silvio Santos é Daniel Beyruti, que nasceu em 11 de julho de 1976 (47 anos). Ela é mais conhecida por ser a diretora artística do SBT.

Em abril do ano passado, Daniela Beyruti se tornou vice-presidente da emissora. Desde 2000, ela participa ativamente dos negócios do pai. Ela foi diretora-executiva do SBT entre 2008 e 2010, e diretora artística, de 2010 a 2015 e participou da contratação de Roberto Justus, Eliana e Roberto Cabrini, entre outras estrelas. A partir de 2015, fez parte do Conselho de Administração do Grupo Silvio Santos.

Beyruti é a primeira filha de Silvio Santos com Íris Abravanel, sua atual esposa. Dani é mãe de Lucas, Manuela e Gabriel.

Patrícia Abravanel

A quarta filha de Silvio Santos é Patrícia Abravanel, que nasceu em 4 de outubro de 1977 (46 anos). Em março de 2023, ela assumiu o lugar do pai no “Programa Silvio Santos”, além de já ter comandado outras atração na emissora.

Patrícia é casada com o deputado Fabio Faria e tem três filhos: Pedro, Jane e Senor.

Rebeca Abravanel

Rebeca Abravanel, que nasceu em 23 de dezembro de 1980 (43 anos), é a quinta filha de Silvio Santos. Ela é apresentadora do programa “Roda a Roda Jequiti”, um dos grandes sucessos do SBT.

Rebeca é casada com o jogador de futebol Alexandre Pato, desde 2019. No dia 12 de janeiro deste ano, nasceu o primeiro filho do casal, Benjamin.

Renata Abravanel

A caçula de Silvio Santos é Renata Abravanel, que nasceu em 1985 (39 anos). Formada em administração e business na Liberty University, nos Estados Unidos, em 2007, ela comanda o Grupo Silvio Santos. Renata é casada com Caio Curado desde 2015 e tem dois filhos, Nina e Daniel.