Possível saída do ‘Fantástico’: conheça a trajetória profissional de Maju Coutinho

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 25/04/2024 - 15:50 Para compartilhar:

O nome de Maju Coutinho, 45, está nos assuntos mais falados desta quinta-feira, 25, após ser noticiado sua possível saída do ‘Fantástico’. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!, a jornalista pode deixar a apresentação da atração, após a TV Globo ter feito uma pesquisa com a audiência e descobrir a rejeição de muitos telespectadores com Maju.

+Rejeitada em pesquisa da Globo, Maju Coutinho já foi vítima de racismo e detonada por bolsonaristas

Maju Coutinho está na Globo desde 2007. A comunicadora começou sua trajetória nos telejornais locais de São Paulo, destacou-se na previsão do tempo no ‘JN’, apresentou o ‘Jornal Hoje’ e, desde novembro de 2021, está à frente do ‘Fantástico’, ao lado de Poliana Abritta.

A IstoÉ Gente procurou a TV Globo para saber se a emissora gostaria de se posicionar sobre o assunto, mas até o fechamento desta matéria ainda não tivemos retorno.

Conheça a trajetória profissional de Maju Coutinho

Maria Júlia Coutinho Porte, mais conhecida como Maju Coutinho, se formou em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero. Em 2005, teve uma de suas primeiras experiências profissionais na Fundação Padre Anchieta, onde começou como estagiária e chegou ao cargo de repórter. Na emissora, ela foi âncora do ‘Jornal da Cultura’ ao lado de Heródoto Barbeiro.

Em 2007, Maju estreou na Globo, onde atuou como repórter, entrando ao vivo nos telejornais locais da emissora. Ela foi a “garota do tempo” nos programas ‘Bom Dia SP’, ‘Bom Dia Brasil’ e ‘Globo Rural’, durante a licença-maternidade da jornalista Eliana Marques. Em 2014, Maju Coutinho tornou-se a “garota do tempo” titular do ‘JN’.

Em 2017, voltou ao ‘Jornal Hoje’ como substituta eventual dos titulares Evaristo Costa e Sandra Annenberg. Em quatro meses, assumiu a função de plantonista.

Em 2019, foi escalada para ser a substituta dos titulares no ‘Jornal Nacional’. Tornou-se a primeira mulher negra a sentar na bancada do noticiário mais importante da TV Globo.

Em 2020, Maria Júlia Coutinho foi escalada como uma das substitutas no ‘Fantástico’, cobrindo férias de Poliana Abritta e, desde novembro de 2021, assumiu a apresentação titular do jornalístico.