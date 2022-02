Possível rival do Palmeiras no Mundial, Monterrey tem nomes de seleção e não poupa dinheiro; veja Pentacampeã da Champions League da Concacaf, equipe mexicana vai em busca de sua melhor participação no Mundial de Clubes e conta com reforços de peso para isso

Já em Abu Dhabi para a disputa do Mundial de Clubes, o Palmeiras ainda não sabe quem será seu adversário na semifinal da competição. Neste sábado, o rival do Verdão sai do confronto entre Al-Ahly, do Egito, e Monterrey, do México. E caso o time de Abel Ferreira enfrente a equipe da América do Norte, a expectativa não é de jogo fácil.

Pensando neste possível confronto, o LANCE! traz um perfil do clube mexicano, que tenta sua melhor participação na história do Mundial de Clubes.

PENTACAMPEÃO CONTINENTAL E RETROSPECTO

Atual campeão da Concachampions, a Liga dos Campeões da Concacaf, os Rayados, como são chamados os torcedores do Monterrey, irão para sua quinta participação no torneio da Fifa. E a esperança do time mexicano é de chegar pela primeira vez na decisão da competição mundial.

Em 2011, a equipe caiu nas quartas de final e conquistou o quinto lugar. No ano seguinte, os mexicanos perderam para o Chelsea na semifinal e ficaram em terceiro. Depois de vencer a Champions da Concacaf pelo terceiro ano seguido em 2013, mais uma vez os Rayados fracassaram ao cair nas quartas. A última participação foi em 2019, quando foi terceiro lugar, com o técnico Turco Mohamed, hoje no Atlético-MG.

Monterrey venceu o América na final da última Concachampions (Foto: JULIO CESAR AGUILAR / AFP)

INVESTIMENTO PESADO

Na janela de transferências antes do início da temporada, o clube não mediu esforços para reforçar seu elenco e foi às compras. Ao todo, o Monterrey desembolsou mais 15 milhões de euros (R$ 90 milhões na cotação atual) para anunciar sete atletas, entre contratações e empréstimos.

As principais contratações foram a do goleiro Esteban Andrada, então titular do Boca Juniors, e do atacante costarriquenho Joel Campbell, que tem passagem por Arsenal, Villarreal e Sporting, e que disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018 com seu país.

Segundos dados do “Transfermarkt”, site especializado em mercado, o Monterrey é terceiro clube que mais gastou em contratações desde 2018 na América Latina. Os Rayados investiram 76,4 milhões de euros (R$ 462 milhões), atrás somente de Flamengo, com 112,8 milhões de euros (R$ 682 milhões), e Cruz Azul, com 94,1 milhões de euros (R$ 569 milhões). O Palmeiras aparece em sétimo, com o gasto de 56,3 milhões de euros (R$ 340 milhões).

Andrada e Campbell chegaram nesta temporada aos Rayados (Foto: Divulgação / Monterrey; Julio Cesar Aguilar / AFP)

NOMES CONHECIDOS E JOGADORES DE SELEÇÃO

​Além das chegadas de Andrada e Campbell, o Monterrey conta com outros atletas famosos, sendo a principal estrela do time o atacante Rogelio Funes Mori. Outro nome de peso do ataque mexicano é o holandês Vincent Janssen, ex-Tottenham.

No meio-campo, os argentinos Matías Kranevitter e Maximiliano Meza são peças conhecidas, ambos com passagem pela seleção albiceleste. O segundo, inclusive, jogou em todas as partidas da Argentina no Mundial da Rússia, e voltou a ser chamado para o time nacional nesta primeira Data-Fifa de 2022.

Atualmente, o Monterrey conta com 24 jogadores em seu elenco, sendo que 16 deles já tiveram passagem por suas seleções. Deste número, dez atletas estavam a serviço de seus países nesta primeira Data-Fifa do ano, número considerável para uma única equipe.

Funes Mori e Maxi Meza estão entre os grandes destaques do Monterrey (Foto: JULIO CESAR AGUILAR / AFP)

TÉCNICO EXPERIENTE

O comando do Monterrey fica a cargo do técnico Javier Aguirre, de 63 anos, conhecido como ‘El Vasco’ por sua ascendência à comunidade autônoma do País Basco, região na Espanha. O treinador está no clube desde 2020 e conquistou apenas um título.

Foi campeão mexicano em 1999 com o Pachuca e, a exemplo de muitos de seus jogadores, tem passagens também por seleção. No México, foi o treinador nas Copas do Mundo de 2002 e 2010, além de dirigir também o Japão e o Egito. Na Europa, treinou clubes como Osasuna, Atlético de Madrid e Zaragoza, Espanyol e Leganés, seu último clube, quando foi especulado no Flamengo.

Javier ‘El Vasco’ Aguirre tentará fazer história com o Monterrey no Mundial (Foto: ULISES RUIZ / AFP)

