Possível retorno de barris russos ao mercado derruba preços do petróleo

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira, devido à ausência de grandes interrupções no fornecimento após ataques ucranianos contra a infraestrutura russa, e à expectativa dos investidores de que os Estados Unidos levantem suas sanções contra Moscou.

O preço do Brent para entrega em abril caiu 2,68%, aos US$ 74,43, e o WTI para o mesmo mês teve queda de 2,99%, aos US$ 70,40.

Os preços caíram porque “não houve novos ataques ucranianos” ao setor energético russo e “o Consórcio do Oleoduto do Cáspio (CPC) parece funcionar sem interrupções”, explicou John Kilduff, da Again Capital.

Além disso, “é apenas uma questão de tempo até Donald Trump levantar as sanções americanas contra a Rússia”, no contexto das negociações para solucionar o conflito na Ucrânia, ressaltou Arne Rasmussen, analista da Global Risk Management.

