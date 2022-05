Possível reforço, Marçal parabeniza Botafogo pela vitória nas redes sociais Botafogo vê com otimismo conversas para contratação de Marçal, lateral-esquerdo que atua no Wolverhampton (ING)





Após a vitória do Botafogo sobre o Fortaleza, por 3 a 1, Marçal utilizou as redes sociais para parabenizar o Glorioso. O lateral-esquerdo, que atua pelo Wolverhampton (ING), já acenou para contatos do clube e a diretoria vê com otimismo o andamento das conversas. André Mazzuco, diretor executivo de futebol, disse na última sexta-feira que as negociações por ele e Zahavi, do PSV (HOL), vão bem e contou que os jogadores já sinalizaram o desejo de atuar no Alvinegro.

Veja a classificação da Série A do Brasileirão



Em seu Instagram, o jogador publicou uma imagem com emojis de fogo, utilizados pela torcida para representar o Botafogo, e aplausos. Relembre a fala de André Mazzuco sobre a transferência de Marçal:

– Marçal e Zahavi são abordagens que já são conhecidas, são atletas que estamos sim conversando já há algum tempo. São jogadores que têm uma questão mercadológica importante, o Marçal vem da Premier League, o Zahavi finalizou a temporada fazendo gol a torto e a direito. Tem uma abordagem bacana, as conversas são desenvolvidas. Esperamos que se concluam positivamente, são jogadores no nosso radar – explicou Mazzuco.

+ Botafogo vai contratar goleiro? Veja 10 “nomes escondidos” que poderiam ser tentados

E MAIS:

Publicação de Marçal (Divulgação/Instagram/@marcaloficial)

E MAIS: