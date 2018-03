Possível candidatura olímpica de Turim divide M5S

TURIM, 12 MAR (ANSA) – A hipótese de candidatar Turim, no noroeste da Itália, para sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 dividiu o Movimento 5 Estrelas (M5S), partido antissistema que governa a cidade desde 2016 e que já havia enterrado a campanha de Roma para as Olimpíadas de Verão de 2024.

A câmara municipal devia ter discutido nesta segunda-feira (12) uma moção do Partido Democrático (PD), de oposição, sobre a candidatura, mas não houve quorum mínimo para abrir os debates, apesar de o M5S ter a maioria dos assentos no órgão legislativo.

É a primeira vez que isso acontece desde o início do mandato da prefeita Chiara Appendino, em junho de 2016. O assunto veio à tona no último fim de semana, quando o fundador do M5S, Beppe Grillo, afirmou que os Jogos de Inverno seriam uma “grande ocasião” para a cidade – dois anos antes, ele fizera campanha para a prefeita de Roma, Virginia Raggi, também do movimento antissistema, abandonar a briga pelas Olimpíadas de 2024.

Appendino publicou nesta segunda um texto no blog do partido em que confirma que enviará uma carta ao Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni) manifestando interesse na candidatura, mas uma decisão final só deve ser tomada no segundo semestre. “Não é uma candidatura, apenas uma manifestação de interesse”, disse.

Turim sediou os Jogos de Inverno em 2006 e já teria uma infraestrutura praticamente pronta para receber o evento novamente. “É um imprescindível ponto de partida a ser valorizado. Trata-se de uma enorme diferença em relação a qualquer outra cidade europeia, em particular com Roma, assim evitamos de imediato eventuais paralelismos”, afirmou Appendino.

No entanto, a capital do Piemonte pode não ser a única candidata italiana. Luca Zaia, governador do Vêneto, no nordeste do país, sugeriu nesta segunda uma candidatura das Dolomitas, cadeia montanhosa situada no extremo setentrional da península. Os Jogos seriam disputados tanto no Vêneto quanto na região de Trentino-Alto Ádige.

“Sobre isso, já há contatos com os presidentes das duas províncias autônomas, Ugo Rossi [Trento] e Arno Kompatscher [Bolzano/Alto Ádige]”, declarou Zaia. Essa parte da Itália receberá uma série de campeonatos mundiais nos próximos anos e já possui um amplo complexo de pistas de esqui.

A sede dos Jogos de 2026 será escolhida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) em 2019. (ANSA)