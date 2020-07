Possível Barcelona-Bayern nas quartas de final da Champions

O Barcelona, que ainda precisa disputar o jogo de volta das oitavas contra o Napoli (1-1 na Itália), e o Bayern de Munique (vitória de 3-0 na ida contra o Chelsea) podem protagonizar um dos grandes duelos nas quartas de final da Champions League, de acordo com o sorteio realizado nesta sexta-feira.

A Uefa organizou nesta sexta-feira em Nyon o sorteio do inédito ‘Final 8’ da Champions, um formato com partida única a partir das quartas de final e que será disputado em Lisboa de 12 a 23 agosto: esta foi a maneira encontrada para encerrar a temporada 2019-20, marcada por uma paralisação de vários meses provocada pela pandemia de coronavírus.

– CR7 no horizonte merengue –

Outro confronto em aberto das quartas de final envolve Real Madrid ou Manchester City (o time inglês venceu o jogo de ida na Espanha por 2-1) contra o classificado entre Juventus e Lyon (o time francês venceu a partida de ida, em casa, por 1-0).

“O fato de ser jogado com portões fechados, após termos vencido o primeiro jogo, e de haver um formato para jogar em partida única, e não em ida e volta, faz com que tenhamos tantas chances de ganhar quanto de perder” o torneio ‘Final 8’, analisou o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas.

Caso consiga virar o placar do jogo de ida, o Real Madrid enfrentará o principal responsável por seus últimos quatro títulos da Champions (2014, 216-2018): o português Cristiano Ronaldo, que veste a camisa da Juventus desde a temporada passada e tenta levar a Velha Senhora à glória continental.

“A equipe está muito bem, isso é indiscutível, há elementos que são fundamentais para aspirar a um título, um deles é a união e esse sentimento de superação que a equipe está demonstrando a cada jogo”, afirmou Emilio Butragueño, diretor de relações institucionais do Real Madrid, atual líder do Campeonato Espanhol e que atravessa grande fase desde a retomada do futebol na Espanha.

Embora seja necessário esperar os resultados de todos os confrontos das oitavas de final, o possível duelo entre Barcelona e Bayern de Munique nas quartas seria vista como uma final antecipada.

O Barça, que vive momento conturbado na temporada, após a chegada do técnico Quique Setién para o lugar do demitido Ernesto Valverde, tem poucas chances de tirar o título espanhol do arquirrival Real Madrid e aposta todas as fichas que restam na Champions.

Já o Bayern aparece como uma das equipes em melhor forma na Europa, após se sagrar campeão alemão com facilidade graças a uma campanha perfeita desde que a bola voltou a rolar na Bundesliga.

“Eu não tinha muitas expectativas com o sorteio. A gente precisa se concentrar na partida contra o Napoli, que é chave. Já sabemos que vamos jogar em casa, o que é justo, e o resto do sorteio é bom saber para podermos analisá-lo”, declarou nesta sexta-feira Setién.

– Atlético-Leipzig e PSG-Atalanta –

Os outros dois confrontos das quartas já estão definidos: o Atlético de Madrid, que eliminou nas oitavas o atual campeão Liverpool, enfrentará o Leipzig, enquanto Paris Saint-Germain vai encarar a Atalanta. Alemães e italianos nunca chegaram tão longe na Champions.

“É um sorteio complicado. A Atalanta é uma equipe que ataca, ataca e marca muitos gols, uma equipe ofensiva. Vamos nos preparar. Temos semanas pela frente. É um jogo único que começa a partir de agora”, analisou o técnico do PSG, o alemão Thomas Tuchel.

Em caso de vitória contra a equipe italiana, o PSG de Neymar enfrentará o vencedor de Atlético-Leipzig na semifinal. No outro lado do chaveamento, a semifinal será disputada entre os vencedores de Lyon ou Juventus-Real Madrid ou City e Barcelona ou Napoli-Bayern de Munique ou Chelsea.

“Eles têm uma forma de jogar muito ofensiva, com muita gente ocupando a metade do campo e com uma velocidade muito grande em seu jogo. Será um jogo muito competitivo com 50% de chances para cada lado”, afirmou o técnico do Atlético, o argentino Diego Simeone, ao comentar o estilo de jogo do Leipzig.

O ‘Final 8’ será disputado em dois estádios de Lisboa (Sporting e Benfica), sem a presença de torcedores, para evitar a propagação do coronavírus e depois de um novo foco registrado nas últimas semanas na capital portuguesa.

