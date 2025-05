Positivo tem prejuízo líquido de R$ 12,6 mi no 1º trimestre e reverte lucro de R$ 64,3 mi

A Positivo Tecnologia reportou prejuízo líquido de R$ 12,6 milhões no primeiro trimestre de 2025, revertendo lucro de R$ 64,3 milhões no mesmo período do ano passado.

Entre janeiro e março, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Positivo somou R$ 53,2 milhões, 54%% abaixo do resultado no primeiro trimestre de 2024. Já a margem Ebitda foi de 7,4%, 4,2 pontos porcentuais (p.p.) menor que o registrado um ano antes.

Segundo a companhia, o indicador foi impactado por uma base forte de comparação, além de menor volume de receita e entrega de projetos antigos para instituições públicas, precificados a um dólar mais baixo. A receita líquida teve uma redução de 28,1% no trimestre ante igual intervalo de 2024, para R$ 715,4 milhões.

“Nossa projeção para o restante de 2025 é de trimestres maiores em receita, com maior alavancagem operacional, além de contratos de governo precificados a um patamar de dólar mais próximo da atualidade”, diz a empresa no release de resultados. A retomada do crescimento, ainda segundo a companhia, deve ter como destaque os segmentos de serviços, servidores e soluções de pagamento.

O resultado financeiro da Positivo mostrou piora de 17,5% no período entre janeiro e março, para R$ 44,7 milhões negativos. Já o endividamento líquido encerrou março em R$ 760,2 milhões, melhora de 3,4% na comparação anual.

O índice de alavancagem (endividamento líquido/Ebitda LTM) foi de 2,5 vezes no período, um incremento de 1,2 vez sobre um ano antes, quando fechou em 1,3 vez.