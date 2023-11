Positivo: lucro líquido soma R$ 28,9 milhões no 3º trimestre, queda de 42,9% em um ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2023 - 19:35 Para compartilhar:

A Positivo Tecnologia reportou lucro líquido de R$ 28,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. O valor representa queda de 42,9% ante igual intervalo de 2022, quando havia sido de R$ 50,5 milhões, segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira, 13.

“Lembramos que no terceiro trimestre do ano passado houve ganho de R$ 19 milhões com operação de TRS (total return swap). Sem este efeito, o lucro deste trimestre teria caído apenas 9%, com variação positiva de 0,4 p.p. da margem líquida”, afirma a Positivo.

Entre julho e setembro deste ano, o Ebitda da empresa somou R$ 121,5 milhões, recuo anual de 0,9%. Já a margem Ebitda foi 14,3%, 2,8 ponto porcentual (p.p.) a mais do que no terceiro trimestre de 2022.

A empresa afirma que a queda do Ebitda reflete a menor receita comparada com os mesmos períodos do ano anterior. “Nosso plano prevê forte nível de receita no quarto trimestre, o que poderá contribuir para um Ebitda maior no período”, diz a companhia.

Já a receita líquida da Positivo chegou a R$ 849 milhões no terceiro trimestre de 2023, queda de 20,2% sobre o mesmo período de 2022.

O índice de alavancagem (endividamento líquido / Ebitda LTM) da empresa foi de 1,6 vez ao fim do terceiro trimestre de 2022, com redução de 0,3 vez quando comparado com o mesmo período do ano anterior, beneficiado pela menor dívida líquida.

A Positivo também relata que teve geração de caixa operacional de R$ 105 milhões no trimestre reportado, ajudada pela melhora no capital de giro apesar da sazonalidade desfavorável do período. De janeiro a setembro, a empresa gerou R$ 425 milhões de caixa operacional.

Segmentos de negócio

A unidade de vendas no varejo (Consumer) da companhia encerrou o trimestre com receita bruta de R$ 254 milhões, representando um crescimento de 17% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior.

Para a Positivo, o grande destaque do trimestre foi a recuperação dos canais de venda direta online, que cresceram versus o terceiro trimestre de 2022, atingindo quase R$ 30 milhões em faturamento no período.

Enquanto isso, a área corporativa somou receita bruta de R$ 252,7 milhões, 26,3% inferior quando comparado com a base anual. A unidade de Instituições Públicas reportou receita de R$ 196,9 milhões, uma queda relevante de 70,2% quando comparado com o mesmo período em 2022, quando registrou receita de R$ 661,4 milhões. A empresa cita a forte base de comparação que foi o ano de 2022 diante do processo de digitalização no período da pandemia, ambiente eleitoral que motivou antecipação de pedidos de licitações e, também, antecipação de compras antes da entrada em vigor da nova lei de licitações.

Neste terceiro trimestre, a Positivo diz que se deparou com os atrasos nas nomeações de cargos de segundo e terceiro escalão dos órgãos públicos, os quais impactaram os processos de contratações públicas, e consequentemente, adiado a receita para os trimestres subsequentes.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias