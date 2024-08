Positivo: lucro líquido é de R$ 5 milhões no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2024 - 21:18 Para compartilhar:

A Positivo Tecnologia reportou lucro líquido de R$ 4,9 milhões no segundo trimestre de 2024, um recuo de 77% ante R$ 21,3 milhões registrados no mesmo período de 2023.

Segundo a companhia, em release de resultados divulgado há pouco, o indicador foi impactado pelos efeitos no Ebitda e maior despesa financeira com variação cambial, devido à forte valorização do dólar.

No período, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Positivo somou R$ 84 milhões, queda de 12,8% em relação ao segundo trimestre do ano passado. A margem Ebitda foi de 10,4%, 2,4 pontos porcentuais (p.p.) abaixo do registrado um ano antes.

Já a receita líquida cresceu 7,8% na mesma base de comparação, para R$ 813 milhões. A receita bruta da companhia ficou em R$ 946 milhões, incluindo R$ 39 milhões da Algar Tech MSP, alta de 5,7% sobre um ano antes, porém abaixo do esperado pela Positivo devido principalmente pelo mercado extremamente competitivo e postergação das compras por instituições públicas.

O resultado financeiro teve uma piora de 5,8% no período em comparação com o segundo trimestre de 2023, para R$ 65 milhões negativos, refletindo o aumento da variação cambial, que compensou a menor despesa financeira líquida, resultante do menor endividamento e menor custo com serviço da dívida, bem como maior geração de caixa.

No encerramento de junho, o endividamento líquido estava em R$ 690,8 milhões, queda de 25,3% na comparação anual e recuo de 12,2% em relação ao trimestre anterior. O índice de alavancagem (endividamento líquido / Ebitda LTM) da companhia foi de 1,2 vez no período, ante 1,7 vez do segundo trimestre de 2023 e 1,3 vez do primeiro trimestre deste ano.