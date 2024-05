Positivo: lucro líquido dispara 655% no 1º trimestre para R$ 64,3 mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/05/2024 - 20:02 Para compartilhar:

A Positivo Tecnologia reportou lucro líquido consolidado de R$ 64,3 milhões no primeiro trimestre de 2024, o que representa um salto de 655,1% em relação aos R$ 8,5 milhões reportados no mesmo período do ano passado.

“Nosso lucro líquido cresceu oito vezes e foi o maior da história para este período. Com esses resultados, anunciamos o resgate antecipado de nossas debêntures, que tem taxas caras para o momento, reduzindo assim nosso custo total de serviço da dívida. Nosso desempenho se deu em um contexto ainda desafiador, com juros elevados e súbito enfraquecimento do real”, disse a companhia em mensagem publicada no balanço financeiro.

No período, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Positivo somou R$ 115,6 milhões, crescimento de 36,3% na base anual. No entanto, a margem Ebitda foi de 11,6%, 0,4 ponto porcentual (p.p.) abaixo do registrado um ano antes.

Em termos de rentabilidade para 2024, a companhia tem como desafio manter a margem e o lucro próximos aos níveis históricos recentes, diante da ausência da receita adicional proveniente de projetos especiais, que serão compensados em parte pela aquisição da Algar TI.

A Positivo viu a sua receita líquida alcançar R$ 994,6 milhões entre janeiro e março, alta de 41,5% no comparativo anual. A receita bruta, por sua vez, somou R$ 1,177 bilhão, montante 37,7% acima do observado há um ano, impulsionada pela receita do segmento de negócio commercial, com cifras de R$ 663,7 milhões (+13,5%).

Ao fim do primeiro trimestre, o endividamento líquido da Positivo foi de R$ 787,1 milhões, queda de 16,4% na comparação com o primeiro trimestre de 2023. Já o índice de alavancagem (endividamento líquido/Ebitda LTM) foi de 1,3 vez ao fim de março, leve redução de 0,2 vez se comparado com um ano antes.

A Positivo ainda teve geração de caixa operacional positiva de R$ 83 milhões no trimestre, ajudada pelo maior lucro líquido no período.