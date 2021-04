Positivo incorpora operações da marca Compaq no Brasil

A Positivo Tecnologia incorporou as operações da marca de computadores Compaq no Brasil. Assim, a companhia vai comercializar modelos de notebooks, desktops e all-in-one da marca que pertence à HP Inc.

“Ao trazer as operações da Compaq, ratificamos a consolidação do modelo de negócio de produção de marcas de empresas globais. Queremos continuar agregando produtos de qualidade na nossa operação, alavancando os ganhos de escala e melhorando o relacionamento com nossos clientes, parceiros e fornecedores”, afirma Hélio Rotenberg, presidente da Positivo Tecnologia.

