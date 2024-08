Posição cambial líquida estava em US$ 248,462 bilhões em 2 de agosto, revela BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2024 - 15:11 Para compartilhar:

A posição cambial líquida do Banco Central atingiu US$ 248,462 bilhões na última sexta-feira, 2, conforme dados divulgados nesta quarta-feira, 7, pela instituição. O BC também informou que fechou julho com posição cambial líquida de US$ 246,040 bilhões. No fim de 2023, ela estava em US$ 238,568 bilhões.

Essa métrica traduz o que está disponível para que o BC faça frente a alguma necessidade de moeda estrangeira – como fornecer liquidez ao mercado em momentos de crise, por exemplo. É considerado pelo órgão o indicador correto para medir a resistência do País a choques externos.

A posição leva em conta as reservas internacionais, o estoque de operações de linha do BC (venda de dólares com compromisso de recompra), a posição da instituição em swap cambial e os Direitos Especiais de Saque (DES) do Brasil no Fundo Monetário Internacional (FMI).

As reservas internacionais encerraram a semana passada em US$ 366,356 bilhões. No fim de 2023 estavam em US$ 355,034 bilhões. No fim de julho, estavam em US$ 363,282 bilhões.

Perda com swap cambial

O Banco Central teve perdas de R$ 9,885 bilhões com a sua posição em swap cambial em julho, pelo critério caixa. Em junho, o resultado havia sido negativo em R$ 28,608 bilhões.

Pelo conceito de competência, houve perda de R$ 4,008 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.

O BC lucrou R$ 68,598 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Esse resultado considera ganhos e prejuízos com correção cambial, marcação a mercado e juros.

O resultado líquido das reservas – rentabilidade menos custo de captação – foi positivo em R$ 51,041 bilhões. O resultado das operações cambiais foi positivo em R$ 47,033 bilhões.

Entre os dias 1º e 2 de agosto, a autoridade monetária teve perda de R$ 11,463 bilhões com a posição em swap, pelo critério caixa, e de R$ 8,927 bilhões, pelo critério de competência. O lucro com a rentabilidade das reservas foi de R$ 45,192 bilhões e o resultado líquido, de R$ 42,366 bilhões. O resultado das operações cambiais foi positivo em R$ 33,440 bilhões.

O BC sempre destaca que não visa lucro nas operações de swap cambial ou na administração das reservas internacionais. Segundo a autoridade monetária, o objetivo é fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.

2024

No ano, até 2 de agosto, o BC acumula prejuízo de R$ 78,481 bilhões com a sua posição de swaps cambiais no critério caixa. No critério competência, o resultado é negativo em R$ 75,164 bilhões.

A autoridade monetária ganha R$ 379,710 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. O resultado líquido das reservas é positivo em R$ 270,689 bilhões e o resultado das operações cambiais, em R$ 195,525 bilhões.