Portuguesa vence Rio Claro e fica a um empate de voltar à elite paulista

Há sete anos fora da elite do futebol paulista, a Portuguesa está a um empate de sacramentar seu retorno. Na abertura das semifinais da Série A2, a Lusa venceu o Rio Claro, por 1 a 0, neste sábado, mesmo atuando no campo do adversário. O jogo de volta vai acontecer no próximo sábado, às 16 horas, no Canindé.

Se não perder, a Portuguesa será finalista e, automaticamente, já vai carimbar seu passaporte para disputar o Paulistão em 2023. A Lusa foi rebaixada em 2015. Na outra semifinal, São Bento e Oeste empataram por 2 a 2, nesta noite na cidade de Sorocaba.

Como já tinha mostrado antes, a Portuguesa se adaptou bem à competição, que exige muita garra e disposição. O gol da vitória, desta vez, foi anotado por Luan, aos 23 minutos do segundo tempo. Ao Rio Claro, agora, resta apenas ganhar por dois gols de diferença. Se vencer por um gol, a vaga na final vai ser definida nos pênaltis.

Em Sorocaba, São Bento e Oeste empataram por 2 a 2, em jogo de dois tempos distintos. O Oeste começou melhor e abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo, com Bruno Lopes, de pênalti, e Léo Ceará. O time sorocabano diminuiu na etapa final, com Diogo Oliveira e depois empatou com Wilson Júnior.

Um deles vai à decisão, porém, ambos estão em situações iguais para o jogo de volta, marcado para sábado (9), às 19 horas, na Arena Barueri. Quem vencer vai à final. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Os dois finalistas vão decidir o título também em dois jogos. Mas já terão vagas garantidas no Paulistão, ocupando as vagas dos dois rebaixados nesta temporada: Novorizontino e Ponte Preta.

