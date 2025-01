Portuguesa supera proposta do CSA e fecha com zagueiro Eduardo Biazus do Grêmio Prudente

A Portuguesa continua movimentando o mercado de transferências em meio à reformulação promovida após a venda de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Nesta terça-feira, o clube paulista confirmou a contratação do zagueiro Eduardo Biazus, de 23 anos, que estava emprestado ao CSA pelo Grêmio Prudente.

A transferência foi concluída após a Portuguesa apresentar uma proposta superior, incluindo um contrato de quatro anos com luvas e salários mais elevados. Apesar de o CSA ter a prioridade de compra, as condições financeiras oferecidas pelo clube paulista inviabilizaram a permanência do jogador em Alagoas.

Revelado pelo São Joseense, o defensor tem experiência em várias equipes do futebol brasileiro. Além de atuar como zagueiro, Biazus também desempenha a função de volante. Ele passou por clubes como Foz do Iguaçu, Patriotas-PR, São Bernardo e Grêmio Prudente, com quem tinha vínculo contratual antes de ser emprestado ao CSA.

Na temporada de 2024, Eduardo Biazus disputou 31 partidas pelo CSA. Em 2025, ele já havia participado de um jogo, atuando durante os 90 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Barcelona de Ilhéus, pela fase preliminar da Copa do Nordeste.

Antes do zagueiro, a Portuguesa já havia anunciado outros 13 reforços para o Paulistão 2025. São eles os goleiros Rafael Santos e Bruno Bertinato, o lateral-direito Alex Silva, os zagueiros Alex Nascimento e Gustavo Henrique, o lateral-esquerdo Lucas Hipólito, os volantes Barba, Fernando Henrique e Matheus Nunes, o meia Daniel Júnior e os atacantes Everton, Iago Dias e Henrique Almeida.

O CSA lamentou a saída de Eduardo Biazus em comunicado oficial, destacando que as condições apresentadas pela Portuguesa tornaram a permanência do jogador inviável. “Embora o CSA possuísse prioridade na compra, as condições financeiras apresentadas pela Portuguesa, fortalecida por sua nova estrutura como Sociedade Anônima do Futebol (SAF), inviabilizaram a permanência de Eduardo. O atleta recebeu uma proposta de contrato de quatro anos, com luvas e salários superiores aos que recebe atualmente”, explicava o comunicado.

O clube alagoano informou que receberá a compensação financeira prevista em contrato e agradeceu ao zagueiro pelo profissionalismo durante sua passagem, desejando sucesso em sua nova etapa da carreira. O departamento de futebol do CSA já está trabalhando para contratar um substituto à altura.