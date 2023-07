Portuguesa Santista vira no fim e é a única com 100% de aproveitamento na Copa Paulista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2023 - 17:41 Compartilhe

A Portuguesa Santista é o único time que se mantém com 100% de aproveitamento dentro da Copa Paulista após o fechamento da terceira rodada, que aconteceu no domingo com a disputa de três jogos. A Santista, em casa, passou pelo Santo André, por 2 a 1, liderando sozinho o Grupo 3, com nove pontos.

Desta vez, o time de Santos deu sorte no estádio Úlrico Mursa. Saiu atrás, com Josiel, e virou com gols aos 41, de Cristhyan, e aos 45 minutos d segundo tempo, com Diogo Silva. Na classificação, a Portuguesa é vice-líder, com sete, o EC São Bernardo, terceiro, com seis, seguido pelo São José, com quatro. São Caetano e Santo André ainda não pontuaram.

O Primavera também queria manter os 100%, porém empatou por 1 a 1 com o Juventus na Rua Javari. No Grupo 2, Primavera e XV de Piracicaba têm sete pontos, seguidos pelo Red Bull Bragantino, com quatro, Oeste, com três, Juventus, dois e Ponte Preta, um ponto.

Em Ribeirão Preto, no estádio Palma Travassos, o Mirassol foi melhor e venceu por 3 a 0 o Comercial no equilibrado Grupo 1, que tem Mirassol, Noroeste e Marília com cinco pontos, seguido pelo Grêmio Prudente, com quatro, São bento, com três e Comercial sem nenhum.

A Copa Paulista reserva duas vagas para competições nacionais na próxima temporada. O campeão tem o direito de escolher entre a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro, enquanto o vice fica com a vaga restante.

Na primeira fase, os 18 times estão separados em três grupos com seis integrantes cada, que jogam em turno e returno. Ao fim de seis rodadas, os dois melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados gerais avançam às quartas de final.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 3.ª RODADA DA COPA PAULISTA

SEXTA-FEIRA

EC São Bernardo 0 x 3 Portuguesa

Oeste 0 x 1 XV de Piracicaba

SÁBADO

Red Bull Bragantino 1 x 1 Ponte Preta

Noroeste 0 x 0 São Bento

Marília 0 x 0 Grêmio Prudente

São José 2 x 0 São Caetano

DOMINGO

Juventus 1 x 1 Primavera





Portuguesa Santista 2 x 1 Santo André

Comercial 0 x 3 Mirassol

