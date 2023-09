Portuguesa perde para o Prudente e fica em situação difícil na Copa Paulista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/09/2023 - 20:40 Compartilhe

O caminho da Portuguesa para chegar à final da Copa Paulista e tentar uma vaga em competição nacional em 2024 ficou mais distante. Abrindo as quartas de final, o time da capital perdeu por 1 a 0 para o Grêmio Prudente e, agora, precisa reverter a situação no jogo de volta. No outro jogo do sábado, o XV de Piracicaba venceu por 2 a 0 o Juventus.

Em Presidente Prudente, o time da casa fez um jogo eficiente e bateu a Portuguesa, o melhor time da primeira fase. O jogo foi bem equilibrado, com o Prudente mostrando mais disposição por atuar em casa e diante de sua torcida. Rodrigo marcou o gol da vitória aos 12 minutos do segundo tempo.

Com esta derrota, a segunda na competição, a Portuguesa precisa vencer por dois gols de diferença no jogo de volta, marcado para o Canindé, no próximo sábado, a partir das 15h.

O Prudente pode jogar pelo empate ou até mesmo se perder por um gol de diferença vai definir a vaga nas semifinais na cobrança de pênaltis.

Time com melhor defesa e ainda invicto na competição, o XV de Piracicaba está com ‘um pé’ na semifinal. Mesmo jogando na Rua Javari, o time piracicabano foi melhor e venceu com dois gols de Maikinho, um em cada tempo. Por ironia, o destaque do jogo é ex-jogador do Juventus.

O XV agora pode até perder no jogo da volta por um gol de diferença, que mesmo assim se garante na próxima fase. Em casa, o time de Piracicaba sofreu apenas um gol, o único em toda a competição.

A Copa Paulista é organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e dá duas vagas para competições nacionais na próxima temporada. O campeão escolhe se irá disputar a Série D do Brasileiro ou a Copa do Brasil. A competição que ‘sobrar’, fica para o vice-campeão.

Neste domingo, outras duas partidas fecham a rodada de ida das quartas de final. Em casa, o Marília abre os jogos do dia diante do São José, às 16h, no Bento de Abreu, buscando abrir vantagem para o jogo da volta. O mesmo se aplica para o Noroeste, que recebe a Portuguesa Santista, às 17h, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.

CONFIRA OS JOGOS DE IDA DAS QUARTAS:

SÁBADO

Juventus 0 x 2 XV de Piracicaba

Grêmio Prudente 1 x 0 Portuguesa

DOMINGO

16h

Marília x São José

17h

Noroeste x Portuguesa Santista





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias