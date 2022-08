Portuguesa empata e Desportivo Brasil perde os 100% na Copa Paulista

Estadão Conteúdo 07/08/2022 - 0:28 Compartilhe

A Portuguesa não conseguiu dar o troco no Água Santa e empatou por 1 a 1, na tarde de sábado, na Arena Inamar, em Diadema, pelo Grupo 3 da Copa Paulista. A sexta rodada teve mais dois jogos. Destaques para o Sertãozinho, que foi o único a vencer ao superar o Comercial, fora de casa, e para o Desportivo Brasil, que evitou derrota com gol de goleiro, no último lance, mas perdeu os 100% de aproveitamento.

Gabriel Inocêncio abriu o placar para o água Santa, mas Daniel Costa, de falta, empatou para o time da capital. A Portuguesa soma nove pontos, em segundo lugar, contra sete do Água Santa, quarto colocado. O líder é o Oeste, com nove, e melhor saldo de gols que a Lusa: 4 a 3.

O Sertãozinho pegou o Comercial no estádio Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto, e venceu por 1 a 0, com gol de Thailor. Alcançou seis pontos, na terceira colocação do Grupo 1, e ultrapassou o adversário, que segue com quatro, em quarto lugar.

Pelo Grupo 2, o Desportivo Brasil se manteve invicto ao enfrentar o Primavera, no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz. Depois de sair atrás no placar, com gol de Luan, os mandantes buscaram o empate no último lance. O goleiro Oliveira foi para a área adversária para um escanteio e marcou de cabeça. O Desportivo tem 16 pontos, tendo perdido os dois primeiros. Antes, estava com 100% de aproveitamento. O Primavera, por sua vez, aparece em segundo lugar, com nove.

Ainda faltam quatro jogos para o término desta rodada. Nesta primeira fase, os 17 times foram divididos em três grupos, dois com seis integrantes e um com cinco. Os times se enfrentam em turno e returno e, após dez rodadas, os dois melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados gerais avançam às

quartas de final.

CONFIRA OS JOGOS DA 6.ª RODADA:

SEXTA-FEIRA

Lemense-SP 1 x 1 XV de Piracicaba

SÁBADO

Desportivo Brasil 1 x 1 Primavera

Água Santa 1 x 1 Portuguesa

Comercial 0 x 1 Sertãozinho

DOMINGO

10h

Juventus x EC São Bernardo

16h

Marília x Noroeste

SEGUNDA-FEIRA

19h30

São Bento x Rio Claro

QUARTA-FEIRA

20h

São Caetano x Oeste