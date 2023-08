Portuguesa empata com São José e Primavera busca a reabilitação na Copa Paulista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/08/2023 - 22:45 Compartilhe

Não faltou vontade, mas a Portuguesa não conseguiu a sua quinta vitória seguida dentro da Copa Paulista ao empatar sem gols com o São José, neste sábado, mesmo jogando no Canindé, em São Paulo. Este jogo foi válido pela sétima rodada, que também teve a vitória do Primavera, por 1 a 0, em cima do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

Mesmo com este inesperado empate em casa, a Portuguesa segue na ponta do Grupo 3 com 17 pontos, seguida pelo adversário, com 14 pontos. O São José, porém, pode perder o posto para a Portuguesa Santista, que tem 12 e ainda joga domingo, em casa, diante do São Caetano.

O primavera se reabilitou no estádio nabi Abi Chedid, com gol de Luan Silva, aos 46 minutos do segundo tempo. Com a vitória, chegou a 13 pontos, em segundo lugar do Grupo 2. O Red Bull Bragantino segue com quatro, em quinto e penúltimo lugar.

A sétima rodada vai ter mais quatro jogos no domingo (13) e dois na terça-feira (15). A grande atração da Copa Paulista é que ela reserva duas vagas para competições nacionais na próxima temporada. O campeão tem o direito de escolher entre a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro, enquanto o vice fica com a vaga restante.

Confira os jogos da sétima rodada da Copa Paulista:

Sábado

Red Bull Bragantino 0 x 1 Primavera

Portuguesa 0 x 0 São José

Domingo

10h

Comercial x Grêmio Prudente

11h

Portuguesa Santista x São Caetano

15h

Oeste x Ponte Preta

EC São Bernardo x Santo André

Terça-feira





16h

São Bento x Marília

19h

XV de Piracicaba x Juventus

