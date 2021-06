Portuguesa empata com Inter em Limeira e lidera Grupo A7 da Série D

Os dois duelos paulistas disputados neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, terminaram empatados. No equilibrado Grupo A7, a Portuguesa manteve a liderança ao empatar por 1 a 1 com a Internacional de Limeira, mesmo placar para o Santo André e São Bento. No total foram disputados 14 jogos pela quarta rodada, que vai ter mais 18 jogos domingo e outro na segunda-feira à noite.

Mesmo jogando em Limeira, a Portuguesa manteve sua regularidade. A Inter saiu na frente com Gabriel, de cabeça, no primeiro tempo. Na etapa final, Ermírio empatou. A Lusa ficou na liderança com seis pontos, deixando a Inter em penúltimo com três.

No estádio Distrital de Diadema, o empate de rivais paulistas os deixou com os mesmos quatro pontos. O Santo André é quarto e o São Bento quinto colocado, porque ainda não venceu e o time do ABC ganhou uma vez.

O Castanhal-PA manteve a liderança do Grupo A1, com oito pontos, ao empatar fora por 2 a 2 com o GAS. No Grupo A2, o 4 de Julho-PI se isolou na vice-liderança com oito pontos ao vencer por 2 a 1 o Palmas, em Tocantins. No Grupo A5, o União-MT levou a melhor no duelo dos invictos ao bater o Brasiliense-DF, por 32 a 1. Agora tem os mesmos oito pontos da

Aparecidense, que venceu por 1 a 0 o Jaraguá-GO.

Pelo Grupo A6, aconteceram dois duelos mineiros. A Caldense, em Poços de Caldas, venceu por 3 a 1 o Uberlândia, enquanto fora o Boa esporte fez 3 a 1 na Patrocinense. Na tabela, três times aparecem com os mesmos sete pontos: Boa Esporte, Uberlândia e Caldense, seguidos pela Ferroviária-SP, com seis pontos e que ainda vai jogar domingo contra o Rio Branco-ES. No Grupo A8, o Joinville empatou fora com o Marcílio Dias por 1 a 1 e segurou a liderança com oito pontos.

Os 64 times foram divididos em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro de suas chaves, totalizando 14 rodadas. Os quatro primeiros de cada grupo avançam à segunda fase.

Veja os jogos da quarta rodada da Série D já disputados:

SÁBADO

Santo André 1 X 1 São Bento

Marcílio Dias-SC 1 X 1 Joinville-SC

Gama-DF 0 X 3 Nova Mutum-MT

Palmas-TO 1 X 2 4 de Julho-PI

Imperatriz-MA 1 X 1 Juventude-MA

Caucaia-CE 2 X 2 América-RN

União-MT 2 X 1 Brasiliense-DF

Porto Velho-RO 0 X 1 Goianésia-GO

Aparecidense-GO 1 X 0 Jaraguá-GO

Patrocinense-MG 1 X 3 Boa Esporte-MG

Caldense-MG 3 X 1 Uberlândia-MG

GAS-RR 2 X 2 Castanhal-PA

Inter de Limeira 1 X 1 Portuguesa

Esportivo-RS 1 X 1 Caxias-RS

Veja também