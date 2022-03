Portuguesa e São Bento vencem pelas quartas de final da Série A2 do Paulista

Portuguesa e São Bento largaram na frente, neste sábado, na abertura das quartas de finais da Série A2 do Campeonato Paulista. Os dois venceram seus jogos e agora podem até empatar na volta para chegar às semifinais e manter o sonho de acesso à elite do futebol paulista.

À tarde, em Indaiatuba, a Portuguesa venceu o Primavera por 1 a 0. O gol foi marcado por Cesinha, aos 46 minutos do primeiro tempo. Apesar da pressão do time da casa, a Lusa segurou a vantagem até o final. O jogo de volta vai acontecer no Canindé, na próxima terça-feira, às 19 horas.

Para reverter a vantagem, o Primavera precisa vencer por um gol de diferença e levar a disputa da vaga para os pênaltis. Ou, então, ganhar por dois gols e carimbar a vaga no placar agregado.

À noite, em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, o São Bento venceu o XV de Piracicaba, por 1 a 0, com gol de Cristiano, cobrando falta, aos 45 minutos do primeiro tempo. O time da casa venceu mesmo atuando desde os oito minutos com um jogador a menos, devido a expulsão do meia Diogo Oliveira.

O jogo de volta também vai acontecer na quarta-feira, mas a partir das 21 horas, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. O XV terá que vencer por dois gols de diferença para chegar às semifinais, ou, ganhar por um gol de diferença e levar a definição para os pênaltis.

Os outros dois jogos vão ser disputados domingo. Pela manhã, a partir das 10 horas em Lins, vão se enfrentar Linense e Oeste.

No início da noite, a partir das 19 horas, acontece o Dérbi de Rio Claro entre Velo Clube e Rio claro, dois rivais centenários e tradicionais no interior paulista.

