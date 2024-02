Portuguesa e Guarani travam briga direta contra o rebaixamento no Canindé

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/02/2024 - 7:30 Para compartilhar:

Portuguesa e Guarani fazem um duelo direto contra o rebaixamento neste domingo, às 18h, no estádio do Canindé, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Quem perder vai ficar em situação delicada e muito próximo da Série A2 de São Paulo na próxima temporada.

A situação da Portuguesa é delicada. A sua única vitória aconteceu na primeira rodada, diante da Inter, por 3 a 2, em Limeira. Com isso, aparece dentro da zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos. Na última rodada, empatou em casa com o Água Santa por 1 a 1.

O Guarani não vence há cinco jogos e vem de um empate por 2 a 2 com o Santo André após estar vencendo por 2 a 0. É o lanterna do Grupo B, com cinco pontos e praticamente não tem mais chances de classificação. Na tabela, está a frente do próprio time do ABC e da Portuguesa, ambos com quatro pontos.

O técnico Pintado continua quebrando a cabeça para montar o time que considera ideal. Ele terá alguns problemas. O zagueiro Yeferson Quintana está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Zé Ricardo foi expulso no empate com o Água Santa.

Para manter o esquema com três zagueiros, Pintado deve promover Pedro Henrique para a zaga. Já no meio, Ricardo deve ganhar uma chance entre os titulares. Do resto, a equipe tem tudo para continuar a mesma.

“Precisamos tirar o mais rápido possível a Portuguesa dessa situação para que possamos trabalhar com mais tranquilidade. O Guarani é um time forte, mas está na mesma situação da gente. É um jogo de seis pontos”, avisou Pintado.

Apesar do duro empate com o Santo André, o Guarani deve entrar em campo com um time muito semelhante ao do último compromisso. O desfalque deve ser Anderson Leite, que deixou o campo sentindo uma lesão. Caso não tenha condições, Lucas Araújo deve assumir a função. O volante Camacho, com dores na coluna, também é dúvida.

O técnico Claudinei Oliveira indicou ainda que pode fazer algumas mudanças por desgaste, a exemplo do meia Régis, que deve se revezar na função com Chay. No ataque, Reinaldo briga por posição com Iago Teles. O atacante Bruno Mendes está entregue ao departamento médico e com expectativa de voltar só em seis meses. Derek, com lesão muscular, é problema e João Victor deve retornar no ataque.

“Estamos na expectativa dessas situações. A primeira informação do Camacho é que a coluna dele travou. É um jogador com certa rodagem, mas que precisa estar jogando pela nossa necessidade. O Anderson Leite também pesou a perna e pediu para sair. Aos poucos vamos identificando todas questões físicas para trabalhar da melhor forma”, disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA X GUARANI

PORTUGUESA – Thomazella; Robson, Pedro Henrique e Patrick; Talles, Tauã, Ricardinho, Giovanne Augusto e Eduardo Diniz; Paraízo e Felipe Marques. Técnico: Pintado.

GUARANI – Vladimir; Heitor, Léo Santos, Rayan e Hélder; Camacho, Lucas Araújo, Matheus Bueno e Régis; Reinaldo (João Victor) e Pablo Thomaz. Técnico: Claudinei Oliveira.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza.

HORÁRIO – 18h.

LOCAL – Estádio do Canindé, em São Paulo.

