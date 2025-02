Portuguesa é eliminada no Paulistão após empate com Noroeste em Bauru

Após garantir a permanência na Série A-1 do Campeonato Paulista e assegurar vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026, a Portuguesa enfrentou o Noroeste, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, no começo da noite deste domingo, de olho na classificação para as quartas de final. Mas o empate por 1 a 1 eliminou qualquer possibilidade.

Os donos da casa abriram o placar com Felipe Rodrigues no comecinho do primeiro tempo, enquanto os visitantes chegaram à igualdade antes do intervalo com Rildo.

Assim, os anfitriões se salvaram do rebaixamento e garantiram a permanência no Paulistão, com oito pontos, permanecendo na terceira colocação do Grupo C, atrás de São Paulo, com 19, e Novorizontino, com 18, times que vão se enfrentar nas quartas de final.

Além disso, os alvirrubros também garantiram vaga para a Série D da próxima temporada. O ano do clube de Bauru pode ter chegado ao fim – restaria apenas a Copa Paulista para tentar buscar uma vaga para a Copa do Brasil de 2026.

Os lusitanos ficaram na lanterna do Grupo B, com 13 pontos, o mesmo do Guarani, que teve uma vitória a mais: 3 a 2. Santos, com 18, e Red Bull Bragantino, com 17, vão se enfrentar no mata-mata. Os rubro-verdes ainda disputarão a Série D e a Copa do Brasil ao longo da atual temporada e também podem entrar na Copa Paulista para tentar ficar com uma vaga para a Copa do Brasil de 2026.

A partida no Alfredão começou com o Noroeste abrindo o placar logo no primeiro lance. Aos quatro minutos, Dudu Miraíma cobrou escanteio rasteiro, a zaga lusitana falhou, e Felipe Rodrigues chegou cutucando para o fundo das redes.

Precisando vencer para sonhar com a classificação, a Portuguesa conseguiu chegar ao empate aos 25. Rildo ficou solto na intermediária, arriscou, pegando o goleiro Felipe Alves de surpresa, e deixou tudo igual.

Um pouco antes do intervalo, os donos da casa quase voltaram a ficar na frente no marcador. Thiago Lopes chutou forte, e Rafael Santos apareceu bem para impedir o gol alvirrubro.

Logo aos oito do segundo tempo, o Noroeste voltou a ter a chance de retomar a liderança no placar. Carlão foi acionado, mas Robson conseguiu atrapalhar a jogada em cima do lance.

Depois, com os outros jogos colaborando com os donos da casa e encerrando as chances dos visitantes, não houve mais lances importantes na partida em Bauru.

FICHA TÉCNICA

NOROESTE 1 X 1 PORTUGUESA

NOROESTE – Felipe Alves; Felipe Rodrigues, Maycon, Carlinhos e Diego Maia; Matheus Blade (Léo Costa), Dudu Miraíma e Thiago Lopes; Adriano (Cicinho), Luiz Thiago (DG) e Carlão. Técnico: Allan Aal.

PORTUGUESA – Rafael Santos; Alex Silva, Robson (Maurício), Eduardo Biazus e Lucas Hipólito (Pedro Henrique); Barba (Denis), Tauã e Rildo; Jajá, Maceió (Everton) e Igor Torres (Guilherme Portuga). Técnico: Cauan de Almeida.

GOLS – Felipe Rodrigues, aos quatro, e Rildo, aos 25 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Não houve.

ÁRBITRO – João Vitor Gobi.

RENDA – R$ 153.799,00.

PÚBLICO – 8.598 torcedores.

LOCAL – Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP).