Portuguesa confirma contratação do atacante Diego Rosa

Mesmo em meio à paralisação da Série A2 do Campeonato Paulista, por conta da pandemia de covid-19, a Portuguesa confirmou a contratação do atacante Diego Rosa. O atleta de 31 anos é a segunda contratação rubro-verde durante a parada. Antes, a equipe paulistana anunciara Anselmo, atacante com passagem por clubes como Atlético-MG e Vasco.

Jogador que atua pelos lados de campo, Diego Rosa atuava pela Aparecidense e já defendeu Juventude, Vasco, Ponte Preta e Bahia. Será apresentado nesta terça-feira, na página oficial da Portuguesa no Facebook.

O time paulistano aparece na oitava colocação do Paulista A2, com 18 pontos em 12 das 15 rodadas da primeira fase. Enquanto São Bernardo, com 22, lidera, São Bento, com 18, é o primeiro fora do G-8.