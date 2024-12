Portuguesa anuncia Cauan de Almeida como treinador para a temporada 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/12/2024 - 19:10 Para compartilhar:

Em processo de renovação de seu departamento de futebol, a Portuguesa anunciou nesta segunda-feira a contratação de Cauan de Almeida como novo treinador da equipe para a temporada 2025.

Cauan, de 35 anos, tem trabalhos realizados no Internacional, Corinthians, Vasco e América-MG, além de ter feito parte da comissão técnica na preparação da seleção brasileira sub-17 campeã mundial em 2019.

Neste ano, Cauan foi eleito o melhor treinador do Campeonato Mineiro após levar o América-MG às semifinais do Estadual. O novo treinador da Lusa chega ao Canindé junto com o auxiliar Leonardo Cherede.

Nesta terça-feira, uma coletiva de imprensa está prevista para apresentar a nova comissão técnica. Segundo apurou o Estadão, o objetivo é montar um elenco e uma comissão ao nível de Série B, já para a disputa do Campeonato Paulista.

Na última sexta-feira, a Portuguesa tornou-se oficialmente uma SAF. A assinatura do contrato confirmou a mudança que visa o clube novamente como competidor no cenário nacional. O valor aportado chega a R$ 1,2 bilhão.

Do total do valor que será investido, R$ 263 milhões serão aplicados diretamente no futebol do clube, diluídos em cinco anos. Somente para 2025, serão R$ 30 milhões. A proposta é que o grupo detenha 80% das ações da SAF. As empresas assumiriam as dívidas da Portuguesa, estimadas em R$ 450 milhões. Entretanto, a atual gestão avalia que é possível quitar em R$ 250 milhões.

Ainda em 2025, os R$ 263 milhões seriam divididos da seguinte forma: R$ 44 milhões para o futebol de base, R$ 50 milhões para compras de jogadores, R$ 18 milhões para o CT, R$ 7 milhões para a equipe feminina e R$ 144 milhões para a folha salarial de cinco anos.

O grande fator que desperta o interesse do grupo em investir na Portuguesa é o estádio do Canindé, que tem uma localização privilegiada na capital paulista. O grupo tem planos de transformar estádio em uma arena multiuso, com gestão da Reeve e capacidade de 30 mil pessoas para jogos. A intenção é competir com o Allianz Parque por shows, que poderiam receber 45 mil pessoas.