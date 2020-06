Portuguesa anuncia a contratação do zagueiro Ícaro, do Aparecidense

A Portuguesa anunciou, nesta quarta-feira, por intermédio de um comunicado, a contratação do zagueiro Ícaro, de 26 anos, como reforço para o restante do Campeonato Paulista.

O atleta, de 1,86 metro e 80 quilos, que veio do Aparecidense, onde estava disputando o Campeonato Goiano, já defendeu o Coritiba, Londrina, Santo André e Mirassol. Sua apresentação oficial será nesta quarta-feira, às 18h, através da página oficial da Portuguesa no Facebook.

A Portuguesa está em oitavo colocado no Campeonato Paulista da Série A2, após 12 rodadas disputadas. O time do Canindé soma cinco vitórias, três empates e quatro derrotas, com dez gols a favor e oito contra.