Português procurado pela Interpol é preso pela polícia na zona sul de São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo confirmou a prisão de um homem de origem portuguesa e registrado como fugitivo na lista vermelha de procurados da Interpol após uma abordagem de rotina na zona sul da capital.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as equipes policiais estavam no bairro de Capão Redondo quando o homem agiu de forma suspeita ao ver os agentes, e então foi abordado. Na ação, ele apresentou um documentos de outro Estado e os policiais perceberam que os dados não batiam com a identidade do suspeito.

Questionado pelos agentes, ele acabou confessando que comprou o documento falsos por ter “problemas com a Justiça”. Após contato com a Interpol, foi identificado que o homem estava foragido por um homicídio praticado em Portugal.

Ele foi encaminhado ao 47º Distrito Policial, do Capão Redondo, onde foi autuado em flagrante por uso de documento falso e ficará a disposição da Justiça para seu encaminhamento para as autoridades internacionais.

