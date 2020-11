Português: Boavista goleia o Benfica, que conhece sua primeira derrota Time de Jorge Jesus é dominado pela equipe da cidade do Porto, conhece a primeira derrota no Campeonato Português e deixa a primeira colocação. Sporting passa a liderar

O Benfica perdeu a primeira partida no Campeonato Português. Nesta segunda-feira, no encerramento da sexta rodada, o time de Jorge Jesus foi até a cidade do Porto para visitar o Boavista e os donos da casa venceram por 3 a 0. Os gols foram marcados por Angel Gomes, Alberth Elis e Yanis Hamache.

O primeiro tempo foi de amplo domínio dos donos da casa, que finalizaram 11 vezes contra apenas uma dos lisboetas. O Boavista abriu o placar com Angel Gomes, aos 17 minutos, em cobrança de pênalti. Ainda na primeira etapa, o centroavante Elis recebeu dentro da área e venceu o goleiro Vlachodimos com belo toque por cima.

Na etapa final o Benfica precisou se lançar ao ataque e o time voltou do intervalo com três mudanças. As Águias até que criaram chances, mas pararam no goleiro Leo Jardim. Aos 30 minutos, Hamache acertou chute na gaveta e fechou a conta para o Boavista.

Com a derrota, o Benfica perde não só a invencibilidade, mas também a liderança da competição. Com 15 pontos, os Encarnados agora estão em segundo lugar e o rival de Lisboa, o Sporting, tem 16 pontos, no topo da tabela.

