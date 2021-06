Portugal viaja para disputar a Eurocopa e CR7 evita fazer prognósticos

Atual campeão continental, Portugal buscará vencer todos os jogos da Eurocopa, mas seu capitão Cristiano Ronaldo evitou fazer previsões ou a promessa de um novo título nesta quinta-feira antes de voar para Budapeste, onde estreia contra a Hungria na terça-feira.

“Não vale a pena e é inútil prometer títulos ou fazer previsões. O que posso prometer é que vamos enfrentar todos os jogos para vencê-los”, disse o astro cinco vezes premiado com a Bola de Ouro em entrevista à revista da Federação Portuguesa de Futebol.

“Me sinto tão motivado ou mais do que em 2004, no meu primeiro campeonato europeu. Somos os atuais campeões e voltamos a fazer parte do grupo de candidatos à conquista do troféu”, acrescentou o atacante de 36 anos.

“É preciso melhorar algumas pequenas coisas, mas o trabalho de preparação está feito”, acrescentou em vídeo divulgado pela federação.

“Agora é o momento da bola rolar para que Portugal dê o seu melhor e estreie com o pé direito, vencendo a Hungria”, concluiu o capitão português.

A seleção portuguesa faz parte do complicadíssimo grupo F, também conhecido como “grupo da morte”. Depois de jogar contra a Hungria, a equipe visita a Alemanha, em Munique, no dia 19 de junho, e depois retorna a Budapeste para jogar contra a atual campeã mundial França, no dia 23, naquela que será uma repetição da final de 2016, vencida por Portugal na prorrogação (1-0).

Depois de concluído o último treino desta quinta-feira, nos arredores de Lisboa, o técnico Fernando Santos e os 26 convocados embarcaram para Budapeste, onde a equipe vai se instalar durante a competição.

A seleção de Portugal disputou duas partidas de preparação que terminaram com um empate com a Espanha (0-0) na sexta-feira, em Madri, e uma vitória sobre Israel (4-0) na quarta-feira, em Lisboa.

