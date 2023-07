Portugal vence Vietnã (2-0) e mantém chances de ir às oitavas na Copa feminina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/07/2023 - 9:14 Compartilhe

Portugal conquistou nesta quinta-feira (27) a primeira vitória de sua história em uma Copa do Mundo feminina, ao vencer a seleção do Vietnã na cidade de Hamilton, na Nova Zelândia, por 2 a 0, pelo Grupo E do torneio.

A atacante Telma Encarnação abriu o placar no Waikato Stadium logo aos 7 minutos e a meia Francisca Nazareth ampliou aos 21 dando tranquilidade às portuguesas no restante da partida.

O resultado decretou a eliminação das vietnamitas, que pela primeira vez disputaram a competição.

Também em sua primeira participação, Portugal mantém chances de se classificar para as oitavas de final mas terá uma dura missão pela frente: vai enfrentar na terça-feira as americanas, atuais campeãs, que mais cedo nesta quinta-feira empataram com a Holanda em 1 a 1.

Estados Unidos e Holanda lideram o grupo E com 4 pontos cada e Portugal está em terceiro, com 3. O Vietnã ainda não pontuou.

