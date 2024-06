AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/06/2024 - 15:05 Para compartilhar:

Em uma grande atuação, Portugal venceu a Turquia por 3 a 0 neste sábado (22), pela segunda rodada do Grupo F da Eurocopa, e selou a classificação para as oitavas de final do torneio.

Com o resultado, a seleção portuguesa também garantiu a primeira colocação da chave com seis pontos, três à frente dos turcos, enquanto Geórgia e República Tcheca somam um ponto cada depois de terem empatado em 1 a 1 horas antes.