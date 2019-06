Portugal vence Suíça com três gols de CR7 e vai à final da Liga das Nações

Cristiano Ronaldo fez nesta quarta-feira um retorno triunfal após seis meses longe da seleção portuguesa. O atacante fez os três gols da vitória de 3 a 1 sobre a Suíça no Estádio do Dragão no Porto, classificando Portugal à final da Liga das Nações, que será disputada no domingo.

CR7 abriu o placar aos 25 minutos mas no segundo tempo os suíços empataram por meio de Ricardo Rodríguez (57, de pênalti). Quando parecia que o jogo terminaria empatado no tempo regulamentar, o astro português garantiu a vaga marcando mais dois gols nos últimos minutos da partida (88 e 90). Portugal espera na final o vencedor do duelo entre Inglaterra e Holanda, que se enfrentam na quinta-feira, na cidade de Guimarães.

